Пётр Ян единогласно победил американца МакГи на турнире UFC в Абу-Даби

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян победил американца Маркуса МакГи в со-главном поединке турнира UFC on ABC 9 в Абу-Даби.

Судьи по прошествии трёх раундов единогласно отдали победу российскому спортсмену. После окончания боя Пётр заявил, что ждёт результата поединка чемпиона промоушена легчайшего дивизиона Мераба Двалишвили и Кори Сендхагена и намерен драться с победителем за титул.

Теперь на счету 32-летнего Яна 19 побед в ММА при пяти поражениях. 35-летний МакГи проиграл второй раз в карьере при десяти победах.