24 октября, 19:25

Боец UFC Пётр Ян опубликовал фотографию с Павлом Дуровым

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе, российский боец Пётр Ян опубликовал в соцсетях фотографию с известным программистом и миллиардером, основателем Telegram Павлом Дуровым.

«В нашей команде пополнение», подписал изображение боец.

Их встреча произошла на фоне подготовки Яна к титульному поединку против действующего чемпиона UFC в легчайшем весе, представляющего Грузию, Мераба Двалишвили. Реванш запланирован на ночь с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе на турнире UFC 323. Сейчас Пётр Ян находится в Дубае, где активно тренируется перед предстоящим боем за чемпионский пояс.

