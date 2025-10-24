Боец UFC Пётр Ян опубликовал фотографию с Павлом Дуровым
Экс-чемпион UFC в легчайшем весе, российский боец Пётр Ян опубликовал в соцсетях фотографию с известным программистом и миллиардером, основателем Telegram Павлом Дуровым.
«В нашей команде пополнение», — подписал изображение боец.
Их встреча произошла на фоне подготовки Яна к титульному поединку против действующего чемпиона UFC в легчайшем весе, представляющего Грузию, Мераба Двалишвили. Реванш запланирован на ночь с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе на турнире UFC 323. Сейчас Пётр Ян находится в Дубае, где активно тренируется перед предстоящим боем за чемпионский пояс.
