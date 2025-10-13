Сектор Газа
Пётр Ян проведёт бой с Мерабом Двалишвили за титул UFC 7 декабря

Реванш российского бойца смешанных единоборств Петра Яна и грузина Мераба Двалишвили за титул UFC в легчайшем весе состоится 7 декабря. Их поединок возглавит турнир UFC 323 в Лас-Вегасе, штат Невада.

Напомним, бойцы встречались в 2023 году, тот бой завершился победой Двалишвили решением судей. В сентябре 2024-го грузин завоевал чемпионский пояс и уже провёл три успешных защиты.

Алекс Перейра нокаутировал Магомеда Анкалаева и вернул титул чемпиона UFC
Также на турнире UFC 323 выступит представляющий Узбекистан Богдан Гуськов. Его соперником станет поляк Ян Блахович. В со-главном событии состоится бой между обладателем пояса наилегчайшего веса Алешандре Пантожей и американцем Джошуа Ваном.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал турнир UFC на территории Белого дома. Он состоится в июне 2026 года. Одним из потенциальных участников мероприятия является бывший чемпион промоушена ирландец Конор Макгрегор.

