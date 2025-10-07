Макгрегора отстранили за нарушение антидопинговых правил, но он сможет выступить в Белом доме

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор дисквалифицирован на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщила пресс-служба промоушена.

Спортсмен трижды пропустил процедуру допинг-контроля в 2024 году — 13 июня, 19 и 20 сентября. Срок его отстранения отсчитывается с 20 сентября 2024 года и завершитя 20 марта 2026 года. Таким образом ирландец сможет выступить на турнире в Белом доме, который запланирован на 14 июня 2026 года.

При этом стандартная дисквалификация за подобное нарушение в 24 месяца была сокращена из-за сотрудничества Конора с расследованием и признания им ответственности.