Макгрегора отстранили за нарушение антидопинговых правил, но он сможет выступить в Белом доме
Макгрегор дисквалифицирован на 18 месяцев за три пропуска допинг-контроля
Конор Макгрегор. Обложка © X / Conor McGregor
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор дисквалифицирован на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщила пресс-служба промоушена.
Спортсмен трижды пропустил процедуру допинг-контроля в 2024 году — 13 июня, 19 и 20 сентября. Срок его отстранения отсчитывается с 20 сентября 2024 года и завершитя 20 марта 2026 года. Таким образом ирландец сможет выступить на турнире в Белом доме, который запланирован на 14 июня 2026 года.
При этом стандартная дисквалификация за подобное нарушение в 24 месяца была сокращена из-за сотрудничества Конора с расследованием и признания им ответственности.
