«Я был убийцей»: Российский боец Шара Буллет снялся в фильме с Дэнни Трехо

Российский боец смешанного стиля (ММА) Шарабутдин Магомедов, известный поклонникам как Шара Буллет, снялся в американском боевике с участием Дэнни Трехо. Спортсмен сам рассказал ТАСС о своей работе в кино, общаясь с журналистами в рамках молодёжного образовательного форума «Каспий-2025» в Избербаше.

«Больше недели съёмки были, я в Америку летал, в Голливуд <...>, я был в роли убийцы. <…> Создавали <...> фильм короткометражный. Но мне сейчас менеджер сказал, что они нашли деньги, чтобы создать большой фильм, полнометражный. И теперь мне, видимо, ещё раз надо будет полететь, доснять какие-то кадры», — пояснил Магомедов.

По его словам, Трехо — удивительный актёр, который вызывает восхищение. Магомедов сыграл в ленте киллера, получающего задания от своего босса, роль которого досталась как раз Трехо. Спортсмен не стал раскрывать, есть ли у него дальнейшие планы продвигаться в киноиндустрии.

