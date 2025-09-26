Младший из братьев Емельяненко вышел на волю по УДО и сразу попросился на ринг

Известный боец ММА Иван Емельяненко вышел на волю из колонии после условно-досрочного освобождения и уже строит планы на возвращение в спортивный мир. По его словам, в трудные веремена ему помогла подерржка близких.

«Если я буду интересен, надо созвониться с промоутерами, с ребятами. Думаю вернусь на ринг. В колонии есть спорт городок. Каждый день ходил, занимался. Не так, конечно, как хотелось бы. Ну форму более-менее поддерживал», — рассказал боец ЕН ТВ на выходне из ИК.

За время заключения Емельяненко поддерживал тёплые отношения с родными, что помогало сохранять душевное равновесие. Теперь же он выходит на свободу с «самыми светлыми и добрыми чувствами», готовый к новым вызовам в октагоне.