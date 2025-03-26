Младший брат Емельяненко выучился на швеца в колонии, которую скоро покинет Ефремов

Младший брат бойцов смешанных единоборств (MMA) Фёдора и Александра Емельяненко стал швецом в исправительной колонии № 4 в Белгородской области. Об этом сообщает «Mash на спорте».

По данным телеграм-канала, Иван Емельяненко шьёт медицинские костюмы по госзаказам. Емельяненко-младшего доставили в ИК-4 11 марта из СИЗО-3, куда попал за драку. Там он прошёл карантин и отправился на работу в швейный цех. Ивана, который является мастером спорта по боевому самбо, осудили на полтора года. Ему осталось сидеть ещё 12 месяцев.

А вот другой известный сиделец в ИК-4 скоро выходит на свободу. Суд удовлетворил прошение актёра Михаила Ефремова об УДО. Артист покинет стены пенитенциарного учреждения в первой половине апреля.