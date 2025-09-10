Младший из братьев Емельяненко скоро выйдет на свободу по УДО
Суд удовлетворил ходатайство бойца Ивана Емельяненко об УДО
Алексеевский районный суд Белгородской области принял положительное решение по ходатайству об условно-досрочном освобождении бойца ММА Ивана Емельяненко. Данные были предоставлены ТАСС представителями суда.
«Отпустили по УДО», — сказали в правоохранительных органах.
Представители суда также подтвердили, что заявление на УДО получило одобрение.
Иван Емельяненко, осужденный по ч. 1 ст. 111 УК РФ за тяжкое телесное повреждение жителю Старого Оскола, отбывает наказание в ИК-4. К моменту подачи ходатайства он отбыл с учётом предварительного заключения более половины срока.
Ранее сообщалось, что младший брат бойцов MMA Фёдора и Александра Емельяненко трудится швецом в исправительной колонии № 4 в Белгородской области. Иван шьёт медицинские костюмы по госзаказам. Он был доставлен в колонию 11 марта из СИЗО-3, где находился после драки, прошёл карантин и приступил к работе в швейном цехе.