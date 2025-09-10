Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 сентября, 13:53

Младший из братьев Емельяненко скоро выйдет на свободу по УДО

Суд удовлетворил ходатайство бойца Ивана Емельяненко об УДО

Обложка © ТАСС / Сергей Петров

Обложка © ТАСС / Сергей Петров

Алексеевский районный суд Белгородской области принял положительное решение по ходатайству об условно-досрочном освобождении бойца ММА Ивана Емельяненко. Данные были предоставлены ТАСС представителями суда.

«Отпустили по УДО», — сказали в правоохранительных органах.

Представители суда также подтвердили, что заявление на УДО получило одобрение.

Иван Емельяненко, осужденный по ч. 1 ст. 111 УК РФ за тяжкое телесное повреждение жителю Старого Оскола, отбывает наказание в ИК-4. К моменту подачи ходатайства он отбыл с учётом предварительного заключения более половины срока.
Александр Емельяненко снова начал ходить после операции на позвоночнике
Александр Емельяненко снова начал ходить после операции на позвоночнике

Ранее сообщалось, что младший брат бойцов MMA Фёдора и Александра Емельяненко трудится швецом в исправительной колонии № 4 в Белгородской области. Иван шьёт медицинские костюмы по госзаказам. Он был доставлен в колонию 11 марта из СИЗО-3, где находился после драки, прошёл карантин и приступил к работе в швейном цехе.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Единоборства Бокс/MMA/UFC
  • Спорт
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar