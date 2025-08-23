Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
23 августа, 07:29

Боец Емельяненко просит об УДО

Боец ММА Иван Емельяненко попросил об УДО после отбытия половины срока

Обложка © ТАСС / Сергей Петров

Иван Емельяненко, младший брат известных бойцов MMA Фёдора и Александра Емельяненко, подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Рассмотрение заявления назначено на 10 сентября в Алексеевском районном суде Белгородской области. Об этом сообщил «Коммерсант».

«В основу уголовного дела против Ивана Емельяненко легли обстоятельства его конфликта с жителем Старого Оскола в мае 2024 года. За несколько месяцев до него спортсмен узнал от знакомых, что этот человек распространял про него оскорбительную информацию», — говорится в сообщении суда.

Иван Емельяненко был осуждён по части 1 статьи 111 УК РФ за нанесение тяжких телесных повреждений жителю Старого Оскола и отбывает наказание в исправительной колонии № 4. На момент подачи ходатайства он отбыл более половины срока, включая время содержания под стражей до приговора.

Ранее сообщалось, что младший брат бойцов MMA Фёдора и Александра Емельяненко трудится швецом в исправительной колонии № 4 в Белгородской области. Иван шьёт медицинские костюмы по госзаказам. Он был доставлен в колонию 11 марта из СИЗО-3, где находился после драки, прошёл карантин и приступил к работе в швейном цехе.

Милена Скрипальщикова
