Боец Емельяненко просит об УДО

Иван Емельяненко, младший брат известных бойцов MMA Фёдора и Александра Емельяненко, подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Рассмотрение заявления назначено на 10 сентября в Алексеевском районном суде Белгородской области. Об этом сообщил «Коммерсант».

«В основу уголовного дела против Ивана Емельяненко легли обстоятельства его конфликта с жителем Старого Оскола в мае 2024 года. За несколько месяцев до него спортсмен узнал от знакомых, что этот человек распространял про него оскорбительную информацию», — говорится в сообщении суда.

Иван Емельяненко был осуждён по части 1 статьи 111 УК РФ за нанесение тяжких телесных повреждений жителю Старого Оскола и отбывает наказание в исправительной колонии № 4. На момент подачи ходатайства он отбыл более половины срока, включая время содержания под стражей до приговора.