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5 мая, 14:31

Александр Емельяненко снова начал ходить после операции на позвоночнике

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ alexemelyanenko

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ alexemelyanenko

Российский ветеран смешанных единоборств Александр Емельяненко делает уверенные шаги к восстановлению после серьёзной операции на позвоночнике, проведённой в марте. По информации ТАСС, Александр уже начал ходить

«Александр по чуть-чуть начал ходить. Все неплохо», — сказал представитель спортсмена.

Сейчас 42-летний боец проходит курс реабилитации в живописной Ингушетии, где под присмотром специалистов восстанавливает двигательные функции.

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Напомним, ранее Емельяненко сообщил о своём отказе от поединка с Артёмом Тарасовым. Причиной послужило то, что у него возникли проблемы со здоровьем. Бой был запланирован на 29 марта. Однако спортсмен не смог принять в нём участие из-за травмы. По словам доктора, у него были диагностированы проблемы с позвоночником. В частности, разошлись позвоночные диски.

Анастасия Никонорова
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