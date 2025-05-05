Александр Емельяненко снова начал ходить после операции на позвоночнике

Российский ветеран смешанных единоборств Александр Емельяненко делает уверенные шаги к восстановлению после серьёзной операции на позвоночнике, проведённой в марте. По информации ТАСС, Александр уже начал ходить

Напомним, ранее Емельяненко сообщил о своём отказе от поединка с Артёмом Тарасовым. Причиной послужило то, что у него возникли проблемы со здоровьем. Бой был запланирован на 29 марта. Однако спортсмен не смог принять в нём участие из-за травмы. По словам доктора, у него были диагностированы проблемы с позвоночником. В частности, разошлись позвоночные диски.