Глава АСА раскрыл сроки проведения боя Шлеменко и Эмеева

Бой за вакантный пояс АСА в среднем весе между россиянами Александром Шлеменко и Рамазаном Эмеевым планируют провести на итоговом турнире лиги в конце декабря в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил руководитель АСА Магомед Бибулатов.

Изначально итоговое шоу планировали провести в Москве, однако организаторы столкнулись с проблемами при выборе даты и решили перенести турнир в Петербург.

«По главному бою у нас в разработке титульный бой за вакантный пояс Рамазан Эмеев против Александра Шлеменко», — сказал Бибулатов.

Шлеменко и Эмеев уже должны были встретиться 19 июня на турнире АСА 204 в Омске, однако поединок сорвался из-за травмы Эмеева. После этого Шлеменко дебютировал в лиге, победив болгарина Николы Дипчикова.

В рамках декабрьского турнира также запланирован реванш между казахстанцем Артёмом Резниковым и азербайджанцем Зауром Гаджиевым. Их первая встреча 17 июля на турнире АСА 205 в Алма-Ате завершилась вничью.

Кроме того, на итоговом шоу должны выступить Али Багов и Эдуард Вартанян. В соглавном бою организаторы планируют провести титульный поединок в наилегчайшем весе между Анатолием Кондратьевым и Ареном Акопяном.

Ранее Ислам Махачев победил ирландца Иана Мачадо Гэрри и защитил титул UFC в полусреднем весе. Поединок состоялся на турнире UFC 330 в Филадельфии.