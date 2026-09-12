Глава АСА раскрыл сроки проведения боя Шлеменко и Эмеева
Глава ACA Бибулатов: Титульный бой Шлеменко и Эмеева может состояться в декабре
Рамазан Эмеев и Александр Шлеменко (слева-направо). Обложка © ТАСС / Донат Сорокин,Валерий Шарифулин
Бой за вакантный пояс АСА в среднем весе между россиянами Александром Шлеменко и Рамазаном Эмеевым планируют провести на итоговом турнире лиги в конце декабря в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил руководитель АСА Магомед Бибулатов.
Изначально итоговое шоу планировали провести в Москве, однако организаторы столкнулись с проблемами при выборе даты и решили перенести турнир в Петербург.
«По главному бою у нас в разработке титульный бой за вакантный пояс Рамазан Эмеев против Александра Шлеменко», — сказал Бибулатов.
Шлеменко и Эмеев уже должны были встретиться 19 июня на турнире АСА 204 в Омске, однако поединок сорвался из-за травмы Эмеева. После этого Шлеменко дебютировал в лиге, победив болгарина Николы Дипчикова.
В рамках декабрьского турнира также запланирован реванш между казахстанцем Артёмом Резниковым и азербайджанцем Зауром Гаджиевым. Их первая встреча 17 июля на турнире АСА 205 в Алма-Ате завершилась вничью.
Кроме того, на итоговом шоу должны выступить Али Багов и Эдуард Вартанян. В соглавном бою организаторы планируют провести титульный поединок в наилегчайшем весе между Анатолием Кондратьевым и Ареном Акопяном.
Ранее Ислам Махачев победил ирландца Иана Мачадо Гэрри и защитил титул UFC в полусреднем весе. Поединок состоялся на турнире UFC 330 в Филадельфии.
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