«Присмотрите за моими пацанами»: Макгрегор показал видео с треш-блогером Монголом и своим двойником из России

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор поделился видео с российскими треш-блогерами Олегом Монголом и Хеной Абаканским. Ролик спортсмен опубликовал в сторис в соцсети. На кадрах мужчины стоят на балконе многоквартирного дома и под музыку эмоционально что-то говорят.

Абаканский и Монгол. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ thenotoriousmma

«Присмотрите за моими пацанами, команда! Вы знаете, что делать!» — подписал спортсмен видео.

Хена Абаканский — блогер из Хакасии, которого из-за внешнего сходства в шутку называют российским двойником Макгрегора. Вместе с Олегом Монголом он регулярно появляется в треш-роликах и совместных видео. Сам ролик быстро разошёлся по спортивным пабликам, где пользователи отдельно оценили неожиданное внимание звезды UFC к российским блогерам.

Ранее ирландский боец Конор Макгрегор предложил американцу Максу Холлоуэю провести третий поединок в июле 2027 года. Он сообщил о планах после поражения на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе. Макгрегор намерен вернуться в октагон во время Международной недели боёв UFC. Ирландец назвал возможную встречу с Холлоуэем своим последним танцем.