Макгрегор после поражения предложил Холлоуэю провести третий бой в 2027 году

Ирландский боец Конор Макгрегор предложил Максу Холлоуэю провести третий поединок в июле 2027 года. Он сообщил о планах после поражения на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе, пишет газета The Guardian.

Макгрегор намерен вернуться в октагон во время Международной недели боёв UFC. Ирландец назвал возможную встречу с Холлоуэем своим последним танцем.

«То, что должно было стать избиением поколения, теперь будет перезапущено. Международная неделя боёв 2027. Последний танец», — написал Макгрегор в соцсети.

Второй поединок бойцов прошёл 11 июля 2026 года. Холлоуэй победил техническим нокаутом через 69 секунд после начала первого раунда. Макгрегор повредил правое колено и не смог продолжить встречу. Врачи диагностировали у ирландца разрыв передней крестообразной связки. Теперь ему предстоит операция и длительное восстановление. Глава UFC Дана Уайт считает, что Макгрегор не сможет выступать около года.

Первый бой Макгрегора и Холлоуэя состоялся в августе 2013 года. Тогда ирландец победил единогласным решением судей. Возвращение на UFC 329 стало для него первым выходом в октагон за пять лет. Макгрегор проиграл три последних поединка и четыре из пяти предыдущих встреч.

За выступление на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе Макгрегор мог получить не менее $15 млн. По оценке SalaryLeaks, общий гонорар бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях мог достичь $32 млн. Организация не раскрывала официальные данные о выплатах. На счету Макгрегора 22 победы и семь поражений, причём он уступил в четырёх из пяти последних поединков.