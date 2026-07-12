«Он привёл детей на бой»: Холлоуэй объяснил, почему не стал добивать Макгрегора на ринге
Холлоуэй назвал Макгрегора «раненым псом» после победы над ним на UFC 329
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Экс-чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй заявил, что повёл себя по-джентльменски в поединке с травмированным Конором Макгрегором на турнире UFC 329. Об этом спортсмен рассказал на пресс-конференции. По его словам, соперник явно был слаб и добивать его, учитывая обстоятельства, было бы неэтично.
«Я сказал рефери: «Останови бой, он же не может драться». Рефери сказал, чтобы Конор поднялся, а я сделал шаг назад. Хорошо, мы продолжили, но он еле шевелил ногами. Он привёл своих детей на бой... Я не собираюсь избивать раненого пса», — поделился он.
Напомним, возвращение Конора Макгрегора в октагон после пятилетнего перерыва завершилось поражением. Ирландский боец уступил американцу Максу Холлоуэю в центральном поединке турнира UFC 329, который состоялся в Лас-Вегасе. Уже через две минуты после начала боя Макгрегор оказался не в состоянии продолжить выступление после неудачного приземления на травмированную ногу. Судья остановил поединок, а победа была присуждена Холлоуэю техническим нокаутом.
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