Россия сместила США с первого места в рейтинге сильнейших стран в ММА
Обложка © ТАСС / Yuki Iwamura
Американские бойцы потеряли лидерство в рейтинге сильнейших стран мира в смешанных единоборствах. Первое место в новом списке ESPN заняла Россия.
Эксперты телеканала сравнили достижения представителей десяти государств. При составлении топа учитывались результаты спортсменов, выступающих в крупнейших мировых промоушенах.
Одним из главных критериев стало количество действующих чемпионов UFC и PFL. Также авторы рейтинга оценивали позиции бойцов в отдельных весовых категориях.
Кроме того, специалисты учитывали число перспективных спортсменов и общую представленность каждой страны в ведущих лигах.
В двух предыдущих рейтингах, опубликованных в 2024 и 2025 годах, первое место занимали США. Теперь американская сборная опустилась на вторую строчку, уступив лидерство России.
Ранее Международная федерация смешанных боевых искусств (IMMAF) приняла решение о допуске российских спортсменов к молодежным турнирам с использованием национальной символики – флага и гимна.
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