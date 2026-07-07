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7 июля, 09:57

Россия сместила США с первого места в рейтинге сильнейших стран в ММА

Обложка © ТАСС / Yuki Iwamura

Обложка © ТАСС / Yuki Iwamura

Американские бойцы потеряли лидерство в рейтинге сильнейших стран мира в смешанных единоборствах. Первое место в новом списке ESPN заняла Россия.

Эксперты телеканала сравнили достижения представителей десяти государств. При составлении топа учитывались результаты спортсменов, выступающих в крупнейших мировых промоушенах.

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Одним из главных критериев стало количество действующих чемпионов UFC и PFL. Также авторы рейтинга оценивали позиции бойцов в отдельных весовых категориях.

Кроме того, специалисты учитывали число перспективных спортсменов и общую представленность каждой страны в ведущих лигах.

В двух предыдущих рейтингах, опубликованных в 2024 и 2025 годах, первое место занимали США. Теперь американская сборная опустилась на вторую строчку, уступив лидерство России.

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Марина Фещенко
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