Россия сместила США с первого места в рейтинге сильнейших стран в ММА

Американские бойцы потеряли лидерство в рейтинге сильнейших стран мира в смешанных единоборствах. Первое место в новом списке ESPN заняла Россия.

Эксперты телеканала сравнили достижения представителей десяти государств. При составлении топа учитывались результаты спортсменов, выступающих в крупнейших мировых промоушенах.

Одним из главных критериев стало количество действующих чемпионов UFC и PFL. Также авторы рейтинга оценивали позиции бойцов в отдельных весовых категориях.

Кроме того, специалисты учитывали число перспективных спортсменов и общую представленность каждой страны в ведущих лигах.

В двух предыдущих рейтингах, опубликованных в 2024 и 2025 годах, первое место занимали США. Теперь американская сборная опустилась на вторую строчку, уступив лидерство России.

Ранее Международная федерация смешанных боевых искусств (IMMAF) приняла решение о допуске российских спортсменов к молодежным турнирам с использованием национальной символики – флага и гимна.