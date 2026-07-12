Макгрегор заработал не менее $15 млн за минутный бой с Холлоуэем

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор заработал не менее $15 млн за поединок с американцем Максом Холлоуэем на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе. Об этом пишет издание Fansided.

«Она в несколько раз больше, чем у кого-либо в UFC, включая Zuffa Boxing», — говорил перед турниром менеджер спортсмена Оди Аттар о сумме контракта.

Макгрегор вышел в октагон впервые с 2021 года и проиграл техническим нокаутом в первом раунде после травмы колена. Бой продлился чуть больше минуты, а официальные данные о выплатах организация не раскрывала.

По оценке SalaryLeaks, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях мог получить до $32 млн, из которых $15 млн были гарантированы. На счету ирландца 22 победы и семь поражений, причём он уступил в четырёх из пяти последних поединков.

Напомним, возвращение Конора Макгрегора в октагон после пятилетнего перерыва завершилось поражением. Холлоуэй победил ирландца в главном бою турнира UFC 329. Уже в дебюте поединка Макгрегор повредил ногу при приземлении и не смог продолжить, что привело к остановке боя и решению судьи в пользу американца.