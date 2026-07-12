«Я вернусь»: Макгрегор вышел на связь после сенсационного поражения Холлоуэю

Легендарный боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что намерен продолжить карьеру после поражения от Макса Холлоуэя. Об этом ирландский спортсмен написал на своей странице в X. Он утверждает, что готов вновь выйти в октагон.

«Я был таким готовым к этому бою, что не могу поверить в то, что произошло. Разговоры о том, что я был не в форме — это чушь. Я был спокоен, готов и уверен в себе. В шоке от того, что случилось. Я преодолею это, я не буду сбит с пути, я вернусь», — написал Макгрегор.