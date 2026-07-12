«Я вернусь»: Макгрегор вышел на связь после сенсационного поражения Холлоуэю
Макгрегор пообещал вернуться в октагон после поражения от Холлоуэя
Обложка © ТАСС / AP / John Locher
Легендарный боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что намерен продолжить карьеру после поражения от Макса Холлоуэя. Об этом ирландский спортсмен написал на своей странице в X. Он утверждает, что готов вновь выйти в октагон.
«Я был таким готовым к этому бою, что не могу поверить в то, что произошло. Разговоры о том, что я был не в форме — это чушь. Я был спокоен, готов и уверен в себе. В шоке от того, что случилось. Я преодолею это, я не буду сбит с пути, я вернусь», — написал Макгрегор.
Напомним, возвращение Конора Макгрегора в октагон после пятилетнего перерыва завершилось поражением. В главном событии UFC 329 в Лас-Вегасе ирландец проиграл американцу Максу Холлоуэю. На второй минуте бой был остановлен после того, как Макгрегор неудачно приземлился на повреждённую ногу и не смог продолжать. Рефери зафиксировал технический нокаут в пользу Холлоуэя.
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