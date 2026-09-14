Новый год без ёлки и шампанского: Почему у православных он наступает 14 сентября

14 сентября православные отмечают необычный Новый год — церковное новолетие, или начало индикта. Никакого отношения к курантам и праздничному застолью эта дата не имеет: с неё начинается новый годовой круг богослужений. Почему церковный календарь «переворачивается» именно осенью, Life.ru рассказал заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

Традиция уходит корнями в Византию. 1 сентября по старому стилю, которое сегодня соответствует 14 сентября, начинался новый индикт — календарный цикл, применявшийся в том числе в государственном и налоговом учёте. Постепенно эта дата закрепилась и в церковной традиции как начало нового годового круга.

Однако, подчёркивает Иванов, современный смысл новолетия давно не связан с административным календарём.

«Суть этого праздника не в административной дате, а в духовном смысле: Церковь приглашает нас подвести итоги прожитого и испросить благословения на год грядущий», — рассказал он.

Церковный Новый год не начинается ни с Рождества, ни с Пасхи, поскольку эти праздники посвящены конкретным событиям христианской истории. Новолетие же обозначает начало всего годового богослужебного цикла.

«Церковный год — это путь, по которому мы идём вместе со Христом и Его Церковью, вспоминая события священной истории», — объяснил Иванов.

Сентябрь для начала нового цикла символичен ещё и потому, что традиционно совпадал с завершением сбора урожая и подведением итогов хозяйственного года.

«Это символ того, что наша духовная жизнь — это тоже жатва, и мы должны принести Богу плоды своего труда, покаяния и любви», — отметил собеседник Life.ru.

14 сентября в православных храмах совершается богослужение начала индикта. В молитвах верующие благодарят за прошедший год и просят благословения, мира, здоровья и благополучия на новый. По словам Иванова, церковное новолетие можно воспринимать как повод не просто начать ещё один календарный цикл, а оглянуться на прожитый год и определить, что человек хотел бы изменить в себе.

«Пусть церковное новолетие станет для нас временем духовного обновления, когда мы не просто переворачиваем страницу календаря, а обновляем своё сердце», — заключил он.

Ранее Life.ru подробно рассказывал, почему церковный Новый год приходится именно на 14 сентября и что означает начало индикта. В частности, церковная дата сохранилась и после реформы Петра I, перенёсшего начало гражданского года на 1 января.