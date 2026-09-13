«Сто раз и молча»: Священник рассказал, кому молиться при ссоре в семье

При семейном конфликте не стоит сразу отвечать на эмоциях, поскольку лучше будет в этот момент обратиться к Иисусовой молитве. Об этом священник Владислав Береговой заявил «Абзацу».

По словам священнослужителя, молитву следует произносить мысленно, не вступая в перепалку с близким человеком. Такой приём, считает он, помогает переждать момент, когда раздражение достигает пика.

«Есть одна замечательная молитва. Она называется Иисусова. Она легко запоминается, и её надо читать приблизительно сто раз, категорически при этом ничего не говоря. Более действенного средства нет, а всё остальное так не работает», — посоветовал отец Владислав.

По его словам, читать эту молитву про себя нужно начинать в тот момент, когда вам больше всего хочется ответить на выпады вашего партнёра. Сделать это нужно целых 100 раз, прежде чем проводить «контратаку».

Ранее священник заявил, что ссоры со свекровью, тёщей и другими родителями супруга в православной традиции считаются грехом, поскольку они нарушают заповеди о почитании родителей. По его словам, лучше признать свою часть вины и попросить прощения.