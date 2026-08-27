«Автоматически становится родителем»: Почему ссоры со свекровью считаются грехом

Ссоры со свекровью, тёщей и другими родителями супруга в православной традиции считаются нарушением заповеди о почитании родителей. Уважение к старшим не требует любви или беспрекословного послушания, однако исключает хамство и предполагает заботу в старости, рассказал настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке протоиерей Фёдор Бородин «Абзацу».

«Ссориться со свекровью, свекром, тёщей или тестем – это грех, потому что люди, воспитавшие вашего супруга, автоматически становятся в разряд родителей», — объяснил священнослужитель.

Исключением он назвал ситуации, когда старшие требуют от супругов или их детей поступков, противоречащих христианским убеждениям. При этом Бородин подчеркнул: и сама свекровь должна соблюдать границы выросшего ребёнка и не пытаться руководить жизнью молодой семьи.

Если конфликт уже произошёл, священник советует признать собственную часть вины и попросить прощения. Особенно важно, по его мнению, не подрывать авторитет бабушек и дедушек при внуках: ребёнок способен перенять увиденную модель общения и впоследствии так же обращаться уже со своими родителями.

Ранее Life.ru рассказывал о пяти способах наладить отношения со свекровью и не доводить общение до открытых конфликтов. Среди ключевых рекомендаций — спокойно защищать личные границы, не критиковать мужа в разговоре с его матерью и искать точки соприкосновения.