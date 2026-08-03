«Глубинная неуверенность»: Почему свекровь часто проверяет невестку на верность

Сомнения матери мужа в верности жены сына — это не просто личная черта характера, а глубинный механизм, уходящий корнями в древние времена. Об этом в беседе с РИАМО рассказала психолог Валентина Рыкова, пояснив, что за этой настороженностью стоит неосознаваемая биологическая тревога за чистоту рода.

«Начну с оговорки: слово «всегда» здесь неверно, это не закон природы, а тенденция, у которой есть вполне объяснимые корни. За осторожностью бабушки по отцу часто стоит древний неосознаваемый механизм», — объясняет Рыкова.

По словам специалиста, материнство всегда очевидно: женщина знает, что родила ребёнка. Отцовство же исторически несёт в себе долю неопределённости, и эта тревога передаётся по наследству матери мужчины. Отсюда — бессознательные попытки разглядеть «свои» черты во внуках, которые могут проявляться в оговорках или эмоциональной сдержанности.

Близость с бабушкой по матери складывается по-другому: женщина после родов чаще обращается за поддержкой к своей маме, а не к свекрови, боясь осуждения. Естественное участие в уходе с первых дней формирует прочную привязанность, тогда как напряжённые отношения между свекровью и невесткой часто становятся непреодолимым барьером.

«Биология лишь создаёт предрасположенность, а решает всё поведение. Я знаю немало семей, где бабушка по отцу — самый близкий и любимый человек для внуков, потому что она не считала «доли крови», а просто была рядом, тёплой и принимающей», — подчеркнула психолог.

Дети, по её наблюдениям, привязываются не к «полагающейся» по родству бабушке, а к той, кто искренне любит и не соперничает с их матерью. Если свекровь хочет близких отношений с внуками, ей стоит отпустить сомнения и наладить мир с невесткой. Ребёнок безошибочно чувствует, где его ждут, и именно туда тянется сердцем, заключила Рыкова.

Ранее сообщалось, что в закрытых сообществах «куколдов» разгорелся конфликт между свекровями и невестками: женщины сливают интимные снимки друг друга в секс-чаты и призывают мужчин атаковать соперниц звонками и сообщениями, чтобы разрушить брак и вернуть влияние на сына. Свекрови воруют приватные фото, публикуют их на сайтах знакомств и рассылают фейковые улики об изменах, а невестки отвечают зеркально.