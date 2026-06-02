Нюдсы как оружие: Свекрови объявили невесткам войну в закрытых сообществах куколдов

В закрытых сообществах «куколдов» разгорается конфликт между свекровями и невестками. Обиженные женщины сливают интимные снимки друг друга в секс-чаты и просят мужчин атаковать соперниц звонками и сообщениями, сообщает Mash.

Враждующие дамы подлавливают оппоненток в душе или во время переодевания, а также воруют приватные фото из чужих телефонов. Свекрови добытые снимки размещают на сайтах знакомств, а в окружение жертвы рассылаются фейковые улики о супружеской неверности. Цель одна — разрушить брак и вернуть былое влияние на сына.

Невестки не остаются в долгу и отвечают зеркально. Украденные изображения свекровей публикуются в тематических каналах, после чего к травле призывают подключаться остальных участников.

По данным телеграм-канала, спам-атаки уже привели к развалу нескольких семей. Одни мужья поверили в ложные обвинения об изменах, другие жёны сами ушли от партнёров, вычислив заказчиков травли. Некоторые свекрови лишились поддержки не только сыновей, но и собственных мужей.

Попытка избавиться от невестки порой оборачивается потерей сразу нескольких родственников. В одном случае муж сначала развёлся с женой, поверив в постановочную измену, а затем разорвал контакты с роднёй, организовавшей этот спектакль.

Life.ru уже рассказывал, что в России существуют закрытые онлайн-сообщества, участники которых — супруги, публикующие приватные снимки своих жён. В подобных чатах «куколдов» состоят тысячи россиян. Участники этих групп выкладывают фотографии, обсуждают внешность женщин, и также делятся фантазиями об их сексуальных контактах с посторонними. Внутри одного из каналов действовала балльная система: ежемесячно составлялся рейтинг десяти наиболее привлекательных жён, а победителям в награду высылали анкету с описанием вкусов и инструкцией по организации встречи.