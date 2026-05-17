Нишевое хобби: Десятки тысяч куколдов из РФ обмениваются фотографиями жён в тайных чатах

В России обнаружились закрытые интернет-сообщества, где мужья обмениваются интимными фото своих жен. Расследование показало, что он состоит в закрытых чатах «куколдов» состоят тысячи российских мужчин, сообщает «Лента.ру».

В этих группах мужчины публикуют фотографии жён, оценивают их внешность и фантазируют о сексуальных контактах с другими. Ежемесячно составляется рейтинг самых привлекательных женщин, а их мужья получают контакты победительниц.

Присоединиться к сообществу бесплатно нельзя — объявления видны всем, но разместить собственный пост получится лишь после одобрения заявки администратором. За это участники платят 900 рублей.

Кроме того, там люди планируют реальные встречи. Видите ли, некоторым мужчинам нравится наблюдать, как с его женщиной занимается сексом другой человек. В это время они просто сидят рядом и как правило не участвуют в процессе, получая от этого удовольствие некоторого рода.

