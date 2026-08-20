«Слушай и кивай»: Названы 5 рабочих стратегий, чтобы подружиться со свекровью

Отношения невестки со свекровью — одна из самых сложных тем в семейной психологии. Нарушение личных границ, попытки воспитания и постоянные советы — типичные точки напряжения. Эксперты сходятся во мнении, что прямой конфликт — не лучший выход, а мудрость и дипломатия помогают сохранить мир в семье. Об этом сообщила Леди Mail психолог Татьяна Василькова.

Первое и главное правило — не выносить ссоры из избы. Конфликты с мужем лучше решать наедине, не жалуясь ни своим родителям, ни его маме. То же касается проблем с детьми — рассказывая о них свекрови, вы рискуете получить бесконечный поток непрошеных советов.

Важно уметь мягко перенаправлять внимание. Когда свекровь пытается навязать своё мнение, стоит говорить от имени пары: «Мы обязательно обсудим это с вашим сыном».

Это помогает выстроить более тёплые отношения. Если же давление становится чрезмерным, целесообразно вежливо, но настойчиво обозначать свои границы, используя «я-сообщения»: «Мне важно, чтобы мы сами принимали решения о нашей семье».

«Ещё одна рекомендация — заручиться поддержкой его мамы, а не превратить её во врага. Лучше вместе с мужем обратиться к ней со словами: «Дорогая свекровь, позвольте нам быть счастливыми. Благословите нас на счастливую жизнь вместе!», — сказала психолог.

В крайнем случае, если попытки наладить контакт не дают результатов, стоит постепенно увеличивать дистанцию. Это позволяет избежать срывов и сохранить самообладание, заключила она.

Ранее Life.ru рассказывал, что настороженное отношение свекровей к невесткам часто связано с древним биологическим механизмом — неосознаваемой тревогой за чистоту рода, ведь отцовство исторически менее очевидно, чем материнство. По словам психологов, если мать мужа хочет тёплых отношений с внуками, то ей стоит отпустить сомнения и наладить контакт с невесткой.