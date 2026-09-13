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Опубликовано 13 сентября, 06:52

В РПЦ объяснили, почему без Бога современный человек может впасть в депрессию

Священник Лукьянов связал депрессию с отказом от веры в Бога

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Gemini (не является фотографией с места событий)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Gemini (не является фотографией с места событий)

Отсутствие веры в Бога может приводить человека к унынию, депрессии и ощущению усталости. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

«Есть вещи, которые мы не только умом достигаем, но и сердцем. Приезжая на святые места, в монастыри в частности, многие чувствуют облегчение. Они чувствуют, что депрессия и усталость уходят. Но если человек остаётся сам с собой без Бога, то снова приходят все эти болезни современного общества: и уныние, и депрессия, и усталость от всего», — сказал он.

Ощущение связи с Богом как источником любви, силы и благости, по его мнению, помогает человеку сохранять близость к вере. Стремление к Всевышнему, считает представитель РПЦ, также побуждает людей посещать святые места. Естественным для человека священник назвал стремление к вере, поскольку без Бога личность начинает искать ему замену. По словам Лукьянова, попытка поставить самого себя на место Всевышнего может привести к страданиям.

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Ранее в РПЦ заявили, что к искусственному интеллекту необходимо относиться с осторожностью и проверять полученную от него информацию. Развитие подобных технологий, по его мнению, способно создать угрозы для человечества.

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Милена Скрипальщикова
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