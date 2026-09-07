Маленький домик, русская печка: Священник Островский озвучил план «оживления» деревни

Священник Павел Островский предложил способ оживления вымирающих деревень и освоения новых территорий России — развивать широкополосный интернет и привлекать удалённых сотрудников крупных компаний.

Он отметил, что около 44% россиян считают удалённую работу идеальным форматом, но в реальности лишь четверть из них действительно работают на «удалёнке».

«Нужно вводить какие-нибудь льготы для тех, кто будет работать на удалёнке не просто где-нибудь в Москве, а из глубинки. Понятно, что если какие-то молодые люди поселились в деревеньке, ходят в местные магазины, может быть, здесь женятся и заведут семью. Так постепенно будет происходить развитие сельской жизни», — подытожил Островский в эфире радио Sputnik.

Ранее Life.ru писал, что в этом году в православные школы Москвы пошли около 3300 первоклассников, что на 300 больше, чем в прошлом. Рост интереса к такому формату образования наблюдается также в регионах, во многом благодаря появлению новых воскресных школ. В РПЦ связывают это с активностью священников-блогеров в соцсетях, чьи ролики собирают миллионы просмотров и привлекают молодёжь, которая раньше не проявляла интереса к церковной жизни.