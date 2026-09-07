Христианские ценности с детства: В Москве выросло число первоклассников в православных школах

В этом году в православные школы Москвы пошли около 3300 первоклассников — на 300 больше, чем годом ранее. О росте интереса к такому формату образования сообщили SHOT со ссылкой на Синодальный отдел религиозного образования и катехизации РПЦ.

По данным канала, увеличение числа учеников наблюдается не только в столице, но и в российских регионах. Одной из причин называют появление новых воскресных школ, которые дают родителям дополнительные возможности для религиозного воспитания детей.

Рост интереса к православию отмечался и среди молодёжи. Представители РПЦ связывают это в том числе с активностью священнослужителей в социальных сетях, где они рассказывают о вере в привычном для молодой аудитории формате.

Особую роль, по данным SHOT, сыграли священники-блогеры. Их ролики в соцсетях собирают миллионы просмотров и знакомят с церковной жизнью людей, которые раньше не проявляли к ней заметного интереса.

На этом фоне родители стали чаще обращать внимание на образовательные учреждения, где обучение сочетается с православным воспитанием. В Москве динамика за год составила около 10%, если сравнивать число детей, впервые севших за парты в таких школах.

Ранее в Русской православной церкви допустили появление в школах штатных священников. Как заявил председатель учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов, такие формы можно разрешить в рамках светского законодательства об образовании, но только при востребованности. Речь не идёт об обязательном введении должностей повсеместно. Ключевым условием Козлов назвал запрос со стороны родителей. Если инициатива поступит, запрет можно снять в конкретных учебных заведениях.