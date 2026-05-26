Российским школам просят дать добро на штатных священников, но с условием

Председатель учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов заявил, что в школах можно было бы разрешить введение регулярной должности священника. Однако ключевым условием он назвал наличие соответствующего запроса со стороны родителей учеников.

«Скорее я бы говорил о возможности в рамках светского законодательства об образовании нахождения таких форм [введение должности священников в школах] в случае востребованности в них», — сказал протоиерей в беседе с ТАСС.

Он уточнил, что речь идёт не об обязательном введении штатных священнослужителей повсеместно, а именно о снятии запрета в тех учебных заведениях, где родители выступят с инициативой. По мнению священнослужителя, в светском государстве при всей приверженности традиционным ценностям пойти дальше юридически сложно — сразу возникнет вопрос о мере присутствия представителей и других традиционных конфессий России.

Ранее сообщалось, что с нового учебного года — а именно с 2026/27 — во всех российских школах для учеников 5–7 классов вводится предмет «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР). Курс призван помочь школьникам сформировать мировоззрение на базе традиционных ценностей. Пятиклассники начнут изучать его со второй половины 2026/27 учебного года — 17 часов в год, а с 2027/28 к ним добавятся шести- и семиклассники, для которых предусмотрено уже по 34 часа ежегодно.