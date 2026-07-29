«Бабушки в белых платочках уходят»: Режиссёр — о том, как православие стало трендом у зумеров

Современные московские зумеры всё чаще включают православие в свою повседневность — вплоть до съёмок рилсов о посещении храма. Режиссёр Сергей Ильин, снявший фильм «Страсти по Матвею», видит в этом не сиюминутный тренд, а закономерный итог поколенческих изменений. В беседе с Life.ru на встрече проекта «Визионеры» он поделился своими наблюдениями о том, почему молодые люди воспринимают веру как обычную часть жизни, а не как нечто исключительное.

Я с доброй иронией отношусь к тому, что зумеры вдруг заинтересовались православием. Мне кажется, тут всё устроено немного иначе. Просто выросло первое поколение детей православных родителей. Мне 38, и мои родители ещё застали конец восьмидесятых — начало девяностых: мой папа был церковным старостой. В те времена это было суперредко, люди рисковали. А сейчас тем, кому 20–25 — вашим ровесникам — уже не страшно: родители привели их в храм безбоязненно. И то, что это вылилось в рилсы и публичное поле, — просто продолжение этого процесса. Режиссёр Сергей Ильин

Эксперт провёл параллель с католическими странами Европы. Раньше россияне удивлялись, что в Италии или Испании человек может ехать на вечеринку, остановиться у базилики, перекреститься и продолжить путь на мопеде. Теперь, по мнению Ильина, подобное становится обычным и для Москвы. Кто-то может сказать, что всё обытовляется, кто-то — что это нормально. Так или иначе, выросли люди, для которых православие уже не «что-то особенное», а часть жизни.

«Когда я был юным, быть православным казалось чем-то необычным, а сейчас в определённой тусовке никого не удивишь тем, что человек закончил воскресную школу. Ну классно, молодец», — добавил он.

Режиссёр отметил, что большинство людей приходят в церковь именно в осознанном возрасте, а не в детстве. Появились молодые священники, которые сами записывают видео, выходят в соцсети, говорят на новом языке. Уходит поколение «бабушек в белых платочках», которые раньше населяли храмы. Поменялось поколение — поменялся и фон.

«Если молодые люди снимают рилсы про то, как подтягиваются на турнике, почему бы им не снять про то, как причастились? Для кого-то это просто часть жизни», — заключил Ильин.

Проект «Визионеры» организован «Ленинкой Арт» и Российской государственной библиотекой и реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Ранее политолог Илья Ухов сообщил, что в разных странах на фоне кризиса традиционных западных христианских конфессий фиксируется всплеск интереса к православию. Только за последние пять лет в США около ста тысяч человек перешли в православие. В России за постсоветский период построено и восстановлено около 30 тысяч храмов. При этом в 2026 году Пасху отметили 73% жителей страны, а среди молодёжи доля тех, кто относит себя к православным, выросла с 15% до 62%.