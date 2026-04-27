«Оплот апостольской веры»: Запад переживает настоящий бум православия

В разных странах на фоне кризиса традиционных западных христианских конфессий фиксируется всплеск интереса к православию. Отдельный фильм на эту тему выпустил американский религиозный канал. На это обратил внимание политолог Илья Ухов, слова которого приводит РИА «ФедералПресс».

«Пока западные конфессии капитулируют перед «зелёной повесткой» и гендерным хаосом, православие превращается в оплот апостольской веры», — пишет эксперт.

Только за последние пять лет в США около ста тысяч человек перешли в православие. В России за постсоветский период построено и восстановлено около 30 тысяч храмов. При этом в 2026 году Пасху отметили 73% жителей страны, а среди молодёжи доля тех, кто относит себя к православным, выросла с 15% до 62%. В это время во многих европейских странах религиозные учреждения теряют прихожан, а средний возраст верующих растёт.

Эксперты связывают рост интереса с сохранением традиций и устойчивостью взглядов, которые не подстраиваются под политическую повестку, пока реформированные католичество и протестантизм проявляют в этих вопросах удивительную гибкость.

В условиях глобальных перемен люди всё чаще ищут стабильные духовные ориентиры и обращаются к историческим корням своей культуры, заключил политолог.