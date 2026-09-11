Церковное новолетие 14 сентября 2026: почему Новый год у православных осенью Оглавление Что такое Церковное новолетие Почему православный Новый год отмечают 14 сентября Что такое индикт простыми словами Как Церковное новолетие связано с Иисусом Христом Как Церковное новолетие отмечают в храме Почему церковный год начинается перед Рождеством Богородицы Как Новолетие праздновали на Руси Какой церковный год начинается 14 сентября 2026 года Что ещё отмечает Церковь 14 сентября 2026 года Семён Летопроводец, Осенины и бабье лето Что можно и нельзя делать в Церковное новолетие 14 сентября Главное о Церковном новолетии — коротко Частые вопросы Церковное новолетие 14 сентября 2026 года: что означает начало индикта, почему церковный Новый год приходится на осень, история праздника, традиции и что можно делать. Церковное новолетие 14 сентября открывает новый год в православном богослужебном календаре. Обложка © Life.ru

14 сентября Русская православная церковь отмечает начало индикта — первый день нового церковного года. Откуда взялась дата, что означает индикт и как проходит праздник.

Мы привыкли считать началом года 1 января, однако в православном календаре есть ещё одна новогодняя дата. 14 сентября 2026 года Русская православная церковь отмечает Церковное новолетие, или начало индикта, — первый день нового церковного года.

Никаких ёлок, курантов и шампанского этот Новый год не предполагает. Церковное новолетие связано прежде всего с началом нового годового круга богослужений, молитвой и благодарностью за прожитое время. В 2026 году 14 сентября приходится на понедельник; специального поста в этот день нет.

Что такое Церковное новолетие

Церковное новолетие — это начало нового года в православном богослужебном календаре. В церковных книгах праздник называется «Начало индикта — церковное новолетие».

Русская православная церковь отмечает его 1 сентября по юлианскому календарю, которым она продолжает пользоваться для неподвижных церковных дат. В современном гражданском календаре эта дата соответствует 14 сентября. Именно поэтому православный церковный год начинается спустя почти две недели после привычного нам 1 сентября.

Само слово «новолетие» буквально можно понимать как «новый год»: раньше словом «лето» обозначали не только сезон, но и год.

Церковное новолетие связано не с привычным празднованием Нового года, а с молитвой и началом нового богослужебного круга. Фото © Life.ru

Почему православный Новый год отмечают 14 сентября

Причина необычной даты появилась задолго до Руси. Традиция восходит к Византии, где год начинался 1 сентября.

Осенняя дата была вполне практичной. В Римской, а затем Византийской империи с завершением основных сельскохозяйственных работ было удобно подводить хозяйственные итоги, оценивать имущество и определять налоги. С этой системой и связано слово «индикт».

Постепенно гражданский календарный рубеж вошёл и в церковную традицию. В VI веке, при императоре Юстиниане I, счёт времени по индиктам широко использовался в христианской Византии. К X–XI векам 1 сентября уже прочно воспринималось в Константинополе как начало года.

Иногда можно встретить утверждение, что начало года 1 сентября было установлено ещё на Первом Вселенском соборе в Никее в 325 году. Такая версия существует в церковном предании, однако в сохранившихся правилах Никейского собора подобного постановления нет. Поэтому точнее говорить о византийской календарной традиции, постепенно закрепившейся в церковной жизни.

Что такое индикт простыми словами

Слово звучит сложно, но первоначально речь шла вовсе не о церковном термине.

Индиктион — это 15-летний календарный цикл, использовавшийся в Римской империи в том числе для хозяйственного и налогового учёта. Индиктом называли отдельный год внутри такого цикла. Система получила широкое распространение в Византии, а начало очередного года индикта приходилось на сентябрь.

Позднее прежний государственный календарный термин сохранился в названии православного праздника. Поэтому фраза «начало индикта» сегодня фактически означает начало нового церковного года.

Как Церковное новолетие связано с Иисусом Христом

Для Церкви 1 сентября получило не только календарный, но и евангельский смысл.

В этот день на богослужении читается отрывок из Евангелия от Луки о проповеди Христа в синагоге Назарета. Иисус читает слова пророка Исаии о том, что Он послан возвещать «лето Господне благоприятное», а затем говорит слушателям, что пророчество исполнилось. Именно это евангельское чтение традиционно связано с праздником Новолетия.

Поэтому смысл церковного Нового года гораздо шире простой смены даты. Для верующего это повод посмотреть на новый год как на новый отрезок жизни, поблагодарить Бога за прошедшее время и попросить благословения на будущее.

Как Церковное новолетие отмечают в храме

В богослужебном календаре 14 сентября имеет собственную службу. В молитвах и песнопениях верующие благодарят Бога за прожитый год и просят благословения на наступивший.

Один из центральных образов праздника — просьба благословить «венец лета», то есть весь новый годовой круг. Евангельское чтение Новолетия — отрывок о проповеди Христа в Назарете из четвёртой главы Евангелия от Луки.

При этом Церковное новолетие не относится к двунадесятым праздникам вроде Рождества Христова, Рождества Богородицы или Воздвижения Креста. Поэтому в современной повседневной жизни эта дата остаётся сравнительно незаметной.

14 сентября верующие могут встретить начало нового церковного года на богослужении в храме. Фото © Life.ru

Почему церковный год начинается перед Рождеством Богородицы

Календарная граница создаёт красивую символическую рамку православного года.

Последний двунадесятый праздник уходящего церковного года — Успение Пресвятой Богородицы 28 августа, а первым двунадесятым праздником после Новолетия становится Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября.

Получается, что круг крупнейших неподвижных праздников словно начинается рождением Богородицы, через Которую в мир приходит Христос, и завершается воспоминанием о Её Успении.

Полный список дат первого осеннего месяца смотрите в нашем календаре церковных праздников сентября.

После Церковного новолетия первым двунадесятым праздником нового года становится Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября. Фото © Life.ru

Как Новолетие праздновали на Руси

После принятия христианства Русь познакомилась и с византийской календарной традицией. При этом гражданский год ещё долго начинался весной.

Ситуация изменилась в 1492 году, когда начало гражданского года на Руси было перенесено с 1 марта на 1 сентября. Новолетие стало одновременно государственным и церковным праздником.

В Москве проходил особый чин летопроводства. На Соборной площади Кремля совершались молитвы, читались Апостол и Евангелие, в церемонии участвовали духовенство и государь.

Так продолжалось до петровской календарной реформы. С 1700 года Пётр I приказал начинать гражданский год 1 января и вести летоисчисление от Рождества Христова. Государственный Новый год и церковное Новолетие с этого момента разошлись.

Церковная дата при этом сохранилась.

Какой церковный год начинается 14 сентября 2026 года

Если использовать старое византийское летоисчисление от сотворения мира, осенью 2026 года начинается 7535 год.

Однако сегодня Русская православная церковь не использует такую нумерацию как привычный способ обозначения года. Это прежде всего историческая календарная система, поэтому поздравление «с 7535 годом» скорее историческая отсылка, чем современная обязательная церковная формула.

Что ещё отмечает Церковь 14 сентября 2026 года

В этот же день православные чтят преподобного Симеона Столпника и его мать Марфу, а также ряд других святых.

Симеон прославился необычной формой аскетической жизни — столпничеством: значительную часть жизни он провёл на возвышенной площадке-столпе, посвящая время молитве и наставляя приходивших к нему людей.

Из-за совпадения церковного Новолетия с памятью святого в народном календаре 14 сентября стало известно как Семёнов день, или Семён Летопроводец.

В Церковное новолетие верующие благодарят Бога за прожитый год и просят благословения на наступивший. Фото © Life.ru

Семён Летопроводец, Осенины и бабье лето

Церковный праздник и народные обычаи со временем тесно переплелись, хотя смешивать их всё же не следует.

По данным Российского этнографического музея, Семёнов день воспринимался как первая встреча осени. С него начиналось так называемое старое бабье лето, продолжавшееся в народной традиции примерно до Рождества Богородицы 21 сентября. Заканчивались некоторые полевые работы, а жизнь постепенно перемещалась с полей в дома.

Существовали и многочисленные погодные приметы. По ясной или дождливой погоде, отлёту птиц и состоянию растений пытались судить о характере осени и будущей зимы. Это именно народный календарь и фольклор, а не правила православной церкви.

Что можно и нельзя делать в Церковное новолетие 14 сентября

Главное — не превращать народные приметы в церковные запреты.

Для верующего естественно встретить начало нового церковного года молитвой, по возможности посетить храм, поблагодарить Бога за прошедший год и попросить помощи на следующий. Новолетие также подходит для добрых дел, примирения и начала того, что человек давно хотел изменить к лучшему.

А вот популярные советы вроде «14 сентября нельзя подметать пол», «запрещено отправляться в дорогу», «нельзя давать деньги в долг» или «нельзя работать» относятся к народным поверьям, а не к церковному уставу. Специальных церковных ограничений такого рода нет.

В 2026 году 14 сентября приходится на понедельник, поста нет. Поэтому мясная, молочная пища и обычная повседневная работа сами по себе не запрещены.

Главное о Церковном новолетии — коротко

Церковное новолетие в 2026 году отмечается 14 сентября.

По юлианскому церковному календарю это 1 сентября.

Другое название праздника — начало индикта.

Индикты пришли из римско-византийской системы летоисчисления.

Новый гражданский год на Руси начинался 1 сентября с 1492 года до реформы Петра I.

В 2026 году 14 сентября приходится на понедельник, поста нет.

В этот же день вспоминают Симеона Столпника, поэтому в народном календаре дата называется Семёновым днём или Семёном Летопроводцем.

Запреты на уборку, дорогу, деньги или обычную работу относятся к фольклору, а не к обязательным церковным правилам.

Частые вопросы

Когда Церковное новолетие в 2026 году?

Русская православная церковь отмечает Церковное новолетие 14 сентября 2026 года. По юлианскому календарю это 1 сентября.

Почему православный Новый год наступает в сентябре?

Дата восходит к византийской традиции начинать год 1 сентября. Первоначально она была связана в том числе с хозяйственным и налоговым циклом, а позднее закрепилась в церковном календаре.

Что означает начало индикта?

Индикт — название года внутри древнего 15-летнего цикла летоисчисления. В православном календаре выражение «начало индикта» стало названием начала нового церковного года.

Можно ли работать и убираться 14 сентября?

Да. Специального церковного запрета на работу или уборку в Новолетие нет. Подобные ограничения относятся преимущественно к народным приметам.

Нужно ли поститься на Церковное новолетие в 2026 году?

Нет. 14 сентября 2026 года поста нет.

Как поздравить с Церковным новолетием?

Достаточно сказать «С Церковным новолетием!» или пожелать мира, здоровья и Божьего благословения в новом церковном году. Обязательной специальной формулы поздравления нет.

Авторы Александра Новоселова