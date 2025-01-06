Как Новый год на Руси из весны в зиму переехал: традиции, обычаи и секреты наших предков

Каждый Новый год — это уютные семейные вечера, роскошные застолья и немного волшебства. Однако традиции празднования этого события на Руси были совсем другими. До указа Петра I Новый год встречали весной, олицетворяя обновление и расцвет. Как наши предки провожали старый год, зачем ели блины и почему наряжаться в чертей считалось хорошим тоном? Life.ru изучил, как древние обряды соединились с христианскими обычаями, превратив Новый год в праздник, который мы знаем сегодня.

Новый год весной: символика пробуждения природы

Почему древние славяне отмечали Новый год весной? Фото © «Шедеврум»

Древние славяне отмечали Новый год весной, в период с 10-го по 20 марта. Эта традиция была связана с весенним равноденствием — моментом, когда день становился длиннее ночи, а природа просыпалась после зимнего сна. Для наших предков этот праздник имел глубоко аграрное значение. Он символизировал начало нового цикла жизни, возрождение природы и надежду на богатый урожай.

Основной ритуал празднования включал в себя народные гулянья, пение песен и традиционные колядки. Люди наряжались в костюмы, изображающие силы природы, водили хороводы и жгли костры, прогоняя зиму и призывая весну. Главным угощением стола были блины, которые напоминали солнце своим круглым видом и золотистым цветом.

Новый год 1 сентября: влияние христианства

Новый год сдвинулся на 1 сентября, когда на Русь пришло христианство. Фото © «Шедеврум»

С принятием христианства на Руси многие языческие обычаи были переосмыслены и Новый год сдвинулся на 1 сентября. Эта дата была выбрана московским митрополитом в XIV веке и окончательно утверждена в 1492 году. Новый год в начале осени связывали с завершением сельскохозяйственного сезона и подведением итогов года.

Сентябрьский Новый год сопровождался церковными богослужениями, благодарственными молитвами за собранный урожай и застольями. В этот день завершались важные дела, подписывались государственные указы и начинался новый деловой цикл. Однако в сознании простых людей весна оставалась временем обновления, поэтому традиции весеннего Нового года продолжали жить в виде Масленицы. Интересно, что в этот период название месяцев на Руси звучало иначе: сентябрь называли рюнем, декабрь — студнем, а март — сухим.

1699 год: Пётр Великий и Новый год зимой

Когда Новый год стали праздновать зимой? Фото © «Шедеврум»

Реформы Петра I кардинально изменили календарь и привычки русского народа. В 1699 году царь издал указ, согласно которому Новый год начинался с 1 января, как это было принято в Европе. Вместе с новой датой пришли и новые традиции.

Пётр I стремился приобщить русское общество к европейским обычаям. Он ввёл украшение домов еловыми ветвями, хотя сама традиция наряжать ёлку на Руси прижилась далеко не сразу. Хвойные деревья у славян ассоциировались с погребальными обрядами, поэтому народ долго избегал этой практики. Празднование стало более официальным: проводились парады, народные гулянья и фейерверки. Царь подавал пример, устраивая в Петербурге торжественные приёмы, на которых собиралась знать.

Новогодние застолья: что ели наши предки

Что было принято есть на Новый год на Руси и почему это были блины. Фото © «Шедеврум»

Праздничный стол всегда занимал центральное место в праздновании Нового года. В разные периоды традиции приготовления блюд менялись, но неизменным оставалось стремление к изобилию.

Весной на столах были блины, пироги и каши, которые символизировали плодородие и процветание. С переходом на осенний Новый год появились блюда из свежего урожая, а к зимнему празднику добавились мясные угощения. Особой популярностью пользовались блюда из свинины, которые часто называли «колядами». Это мясо использовалось для угощения ряженых во время колядок.

В дворянских домах Новый год отмечали пышно. Гостей угощали пирогами с рыбой, мясом и грибами, холодными закусками и жареным лебедем — настоящим символом царского стола. Для десерта подавали пастилу, мёд и варенье.

Дед Мороз: новый символ праздника

Когда Дед Мороз из злого духа стал символом праздника? Фото © «Шедеврум»

Образ Деда Мороза, знакомый нам сегодня, появился только в XIX веке. Первое упоминание о нём встречается в стихотворении Александра Афанасьева, опубликованном в журнале «Детский мир». С тех пор он постепенно превратился в доброго старика, который приносит подарки детям.

Однако корни истории этого персонажа уходят глубоко в древние славянские поверья. Мороз, зимний дух, воспринимался как суровый, но справедливый покровитель зимы. С течением времени его образ смягчился, превратившись в любимого персонажа зимних праздников.