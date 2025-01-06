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6 января, 08:00

Тест: А вы сможете отгадать, из каких стран эти 8 сумасшедших новогодних традиций

Пока улицы России сияют гирляндами и украшениями, в других странах бьют посуду и застилают тротуары бумагой. Но сможете ли вы догадаться, где именно?

31 декабря, ровно в полночь, весь мир объединяют светлый праздник, чудо и надежда, что все желания точно исполнятся! Но, как всем известно, даже такое международное событие, как Новый год, каждая нация отмечает по-своему. Особые ритуалы и обычаи передаются из поколения в поколение и на всю жизнь закрепляются в истории. Так давайте перенесёмся в разные уголки нашей планеты и попробуем угадать, из каких стран эти удивительные традиции!

Иностранные обряды, без сомнений, вызывают интерес и недоумение, но традиции СССР дадут фору каждой стране! Многие до сих пор с улыбкой вспоминают, как раньше распивали бутылку на троих. А вы, кстати, знаете, почему так было? Для тех, кто решил расстаться со второй половинкой или, наоборот, скрепить союз узами брака, у нас могут быть плохие новости… Астролог Борис Зак рассказал, почему не стоило этого делать.

Тест: Выберите ёлку и узнайте, какой девиз поможет вам пережить все трудности в 2025 году
Тест: Выберите ёлку и узнайте, какой девиз поможет вам пережить все трудности в 2025 году
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Виктория Мишинкина
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