Тест: А вы сможете отгадать, из каких стран эти 8 сумасшедших новогодних традиций

31 декабря, ровно в полночь, весь мир объединяют светлый праздник, чудо и надежда, что все желания точно исполнятся! Но, как всем известно, даже такое международное событие, как Новый год, каждая нация отмечает по-своему. Особые ритуалы и обычаи передаются из поколения в поколение и на всю жизнь закрепляются в истории. Так давайте перенесёмся в разные уголки нашей планеты и попробуем угадать, из каких стран эти удивительные традиции!

Иностранные обряды, без сомнений, вызывают интерес и недоумение, но традиции СССР дадут фору каждой стране! Многие до сих пор с улыбкой вспоминают, как раньше распивали бутылку на троих. А вы, кстати, знаете, почему так было? Для тех, кто решил расстаться со второй половинкой или, наоборот, скрепить союз узами брака, у нас могут быть плохие новости… Астролог Борис Зак рассказал, почему не стоило этого делать.