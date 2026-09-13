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Опубликовано 13 сентября, 20:49

Один из ковчегов с мощами Дмитрия Донского оставят в Кремле

Обложка © Telegram / ДАН

Обложка © Telegram / ДАН

Один из трёх ковчегов с мощами святого князя Дмитрия Донского будет постоянно находиться в Архангельском соборе Московского Кремля. Об этом сообщил управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Григорий в эфире ИС «Вести».

Частицы мощей князя поместили в три специально изготовленных ковчега. Первый пронесли во время крестного хода, после чего оставили для почитания в храме Христа Спасителя. Второй ковчег передали в Главный храм Вооружённых сил. Оттуда 7 сентября его направили в зону специальной военной операции.

«Третий ковчег будет постоянно находиться в Архангельском соборе Московского Кремля», — сказал митрополит.

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Ранее сообщалось, что ковчег с мощами Дмитрия Донского доставили военнослужащим группировки войск «Запад» в зоне СВО. Для бойцов организовали молебны в полевых храмах, после которых они смогли приложиться к святыне и освятить личные иконы. Ковчег также привезли на один из пунктов управления 1-й гвардейской танковой армии. После богослужения несколько военнослужащих попросили священника провести таинство крещения.

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Антон Голыбин
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