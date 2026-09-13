В РАН заявили, что причина смерти Дмитрия Донского останется загадкой

На останках князя Дмитрия Донского не обнаружили травм, которые могли бы стать причиной его смерти. При этом установить точный диагноз спустя более шести веков современная наука уже не способна, рассказал РИА «Новости» вице-президент РАН, врио директора Института археологии РАН Николай Макаров.

Учёный объяснил, что многие заболевания, от которых люди умирали в Средневековье и Новое время, не оставляют следов на костях. Даже сохранение высохших мягких тканей вряд ли позволило бы получить существенно больше сведений. Поэтому специалистам остаётся опираться в том числе на письменные источники.

«И даже если мы имеем дело с высохшими мягкими тканями, мы вряд ли сможем что-то добавить к тому, что нам известно по летописи. Князь болел — мы знаем по Слову («Слово о житии и о преставлении великого князя Дмитрия Ивановича, царя Русского»), которое было написано о его жизни в XV веке, о том, что он болел, что на несколько дней наступило улучшение, ему стало легче, и всё-таки он умер», — отметил Макаров.

Макаров допустил, что свою роль могла сыграть крайне напряжённая жизнь Дмитрия Донского. Военные походы и необходимость принимать сложные политические решения создавали огромную нагрузку. Однако академик подчеркнул, что подобная версия остаётся лишь предположением.

Напомним, в Архангельском соборе Московского Кремля реставраторы вскрыли саркофаг князя Дмитрия Донского. Исследования подтвердили подлинность останков. Вице-президент РАН Николай Макаров рассказал о деталях погребения. По его словам, тело великого князя было облачено в простую рубаху и завернуто в текстиль. О высоком статусе погребённого свидетельствуют лишь несколько деталей. Среди них — место захоронения, искусно выполненный белокаменный саркофаг и дорогая ткань, служившая погребальным покровом.