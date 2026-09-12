В РАН рассказали, в чём был погребён Дмитрий Донской

Великий князь Дмитрий Донской был погребён в рубахе, его тело завернули в текстиль — парадной одежды в саркофаге не было. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал врио директора Института археологии РАН, вице-президент РАН Николай Макаров.

«Мы видим, что в этом погребении нет парадной одежды, которая символизировала власть великого князя. Это скромная одежда: рубаха и какой-то текстиль, в который было завернуто тело», — сказал учёный.

По его словам, христианский погребальный обряд был простым, лаконичным и строгим. На высокий статус погребённого указывают только место захоронения, искусно сделанный белокаменный саркофаг и дорогая ткань — погребальный покров.

Ранее реставраторы открыли саркофаг Дмитрия Донского в Архангельском соборе Московского Кремля. Исследования подтвердили подлинность останков. У мощей молились патриарх Кирилл и президент Владимир Путин, часть фрагментов поместили в ковчеги для поклонения верующих. Дмитрий Донской (1350–1389) одержал победу в Куликовской битве 8 сентября 1380 года, после чего получил своё прозвище.

Ранее минобороны России сообщило, что военнослужащие группировки войск «Запад» встретили в зоне СВО ковчег с мощами святого благоверного князя Дмитрия Донского. Для бойцов провели молебны в полевых храмах, после которых они смогли приложиться к святыне и освятить личные иконы. Ковчег также доставили на один из пунктов управления 1-й гвардейской танковой армии, где несколько военнослужащих попросили священника провести таинство крещения.