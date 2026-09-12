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Опубликовано 12 сентября, 17:43

В РАН рассказали, в чём был погребён Дмитрий Донской

В саркофаге Дмитрия Донского нашли только рубаху и погребальный покров

Обложка © РИА Новости / Сергей Власов

Обложка © РИА Новости / Сергей Власов

Великий князь Дмитрий Донской был погребён в рубахе, его тело завернули в текстиль — парадной одежды в саркофаге не было. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал врио директора Института археологии РАН, вице-президент РАН Николай Макаров.

«Мы видим, что в этом погребении нет парадной одежды, которая символизировала власть великого князя. Это скромная одежда: рубаха и какой-то текстиль, в который было завернуто тело», — сказал учёный.

По его словам, христианский погребальный обряд был простым, лаконичным и строгим. На высокий статус погребённого указывают только место захоронения, искусно сделанный белокаменный саркофаг и дорогая ткань — погребальный покров.

Ранее реставраторы открыли саркофаг Дмитрия Донского в Архангельском соборе Московского Кремля. Исследования подтвердили подлинность останков. У мощей молились патриарх Кирилл и президент Владимир Путин, часть фрагментов поместили в ковчеги для поклонения верующих. Дмитрий Донской (1350–1389) одержал победу в Куликовской битве 8 сентября 1380 года, после чего получил своё прозвище.

Мощи Димитрия Донского пронесут во главе крестного хода по Невскому проспекту
Мощи Димитрия Донского пронесут во главе крестного хода по Невскому проспекту

Ранее минобороны России сообщило, что военнослужащие группировки войск «Запад» встретили в зоне СВО ковчег с мощами святого благоверного князя Дмитрия Донского. Для бойцов провели молебны в полевых храмах, после которых они смогли приложиться к святыне и освятить личные иконы. Ковчег также доставили на один из пунктов управления 1-й гвардейской танковой армии, где несколько военнослужащих попросили священника провести таинство крещения.

Больше новостей о военной службе и событиях в зоне СВО — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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