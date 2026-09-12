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Опубликовано 12 сентября, 14:06

«Господь на нашей стороне»: Бойцам в зоне СВО привезли мощи Дмитрия Донского

Мощи Дмитрия Донского доставили бойцам группировки «Запад» в зоне СВО

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Военнослужащие группировки войск «Запад» встретили ковчег с мощами святого благоверного князя Дмитрия Донского в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

Мощи Дмитрия Донского доставили бойцам группировки «Запад» в зоне СВО. Видео © Telegram / Минобороны России

Для бойцов провели молебны в полевых храмах. После богослужений военнослужащие смогли приложиться к святыне и освятить личные иконы с образом князя Дмитрия Донского.

Ковчег также доставили на один из пунктов управления 1-й гвардейской танковой армии. После молебна несколько военнослужащих попросили священника провести таинство крещения.

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Ранее Life.ru сообщал, что ковчег с мощами Дмитрия Донского пронесли во главе крестного хода по Невскому проспекту в Петербурге. Святыню доставили в город по благословению патриарха Кирилла. Вместе с мощами во главе шествия несли Казанскую икону Божией Матери, после чего ковчег продолжил путь по другим регионам и воинским подразделениям.

Больше новостей о военной службе и событиях в зоне СВО — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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