«Господь на нашей стороне»: Бойцам в зоне СВО привезли мощи Дмитрия Донского

Военнослужащие группировки войск «Запад» встретили ковчег с мощами святого благоверного князя Дмитрия Донского в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

Мощи Дмитрия Донского доставили бойцам группировки «Запад» в зоне СВО. Видео © Telegram / Минобороны России

Для бойцов провели молебны в полевых храмах. После богослужений военнослужащие смогли приложиться к святыне и освятить личные иконы с образом князя Дмитрия Донского.

Ковчег также доставили на один из пунктов управления 1-й гвардейской танковой армии. После молебна несколько военнослужащих попросили священника провести таинство крещения.

Ранее Life.ru сообщал, что ковчег с мощами Дмитрия Донского пронесли во главе крестного хода по Невскому проспекту в Петербурге. Святыню доставили в город по благословению патриарха Кирилла. Вместе с мощами во главе шествия несли Казанскую икону Божией Матери, после чего ковчег продолжил путь по другим регионам и воинским подразделениям.