Святыни, корабли и тысячи людей: Петербург объединил три крестных хода в честь Александра Невского

В Санкт-Петербурге состоялся крестный ход в День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. Во главе шествия несли Казанскую икону Божией Матери и мощи благоверного князя Димитрия Донского.

На площади Александра Невского соединились сразу три шествия — большой крестный ход по Невскому проспекту, малый ход от Александро-Невской лавры и водное шествие от крепости Орешек.

Самым масштабным стал маршрут от Казанского собора до площади Александра Невского. Участники прошли около 4,5 километра, во главе колонны пронесли ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского, специально доставленный из Москвы.

После завершения торжеств святыня будет доступна для поклонения в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры с 13:30 до 20:00.

Водный крестный ход повторил исторический путь мощей Александра Невского, которые в 1724 году перевозили из Владимира в Петербург. Участники отправились от крепости Орешек к пристани возле Александро-Невской лавры. На площади Александра Невского митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий провёл молебен. Он напомнил о роли князя в истории России и отметил сочетание в его образе воинской доблести и христианских качеств.

«В Александре Невском соединилась воинская доблесть и великие христианские добродетели — милосердие, смирение. Он был воином на земле и стал молитвенником на небе», — сказал митрополит.

Торжества традиционно проходят 12 сентября. В этот день Русская православная церковь вспоминает перенесение мощей Александра Невского в Санкт-Петербург.

Ранее Life.ru сообщал, что мощи святого благоверного князя Димитрия Донского пронесут во главе крестного хода по Невскому проспекту. Ковчег специально доставили в Петербург по благословению патриарха Кирилла. Вместе с ним во главе шествия несут Казанскую икону Божией Матери, а завершится крестный ход праздничным молебном на площади Александра Невского.