Тысячи людей и звон колоколов: Как прошёл крестный ход по центру Москвы — репортаж Life.ru

Общемосковский крестный ход возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Перед началом шествия он совершил Божественную литургию в Храме Христа Спасителя. Отсюда верующие отправились в сторону Новодевичьего монастыря. Кадры с места событий предоставил корреспондент Life.ru.

Крестный ход в Москве. Видео © Life.ru

Несколько километров пешком. В одной колонне — священнослужители, семьи с детьми, молодёжь, пожилые москвичи и гости столицы. Кто-то пришёл с небольшими домашними иконами, кто-то нёс церковные хоругви и российские флаги. По предварительным данным МВД, на крестный ход вышли более ста тысяч человек. Даже дождь не помешал шествию собрать огромную колонну.

Крестный ход в Москве. Фото © Life.ru

Во главе крестного хода пронесли чудотворный список Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия». Рядом — ковчег с частицами мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского и икона Всех Московских святых.

Крестный ход в Москве. Фото © Life.ru

Особое значение в этом году получили мощи Дмитрия Донского. Они были вновь обретены этим летом в Архангельском соборе Московского Кремля. Во время шествия патриарх Кирилл совершил перед святынями молебен на Фрунзенской набережной.

Маршрут завершился у Новодевичьего монастыря. Именно к нему на протяжении веков были обращены московские крестные ходы со Смоленской иконой Божией Матери. Современную традицию большого общегородского шествия возродили в прошлом году, а нынешний крестный ход стал вторым после её возвращения.

Общемосковский крестный ход прошёл в центре Москвы во главе с патриархом Кириллом. Во время шествия предстоятель РПЦ помолился перед Смоленской иконой Божией Матери, мощами Дмитрия Донского и иконой Всех святых Московских. После завершения крестного хода ковчег с мощами святого князя доставили в Главный храм Вооружённых сил России. Доступ к святыне для верующих был открыт до 18:00 6 сентября.