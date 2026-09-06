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Опубликовано 6 сентября, 11:32

Патриарх Кирилл помолился перед мощами Дмитрия Донского на крестном ходе

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Общемосковского крестного хода совершил молебен на пересечении Фрунзенской набережной и Хамовнической улицы.

Предстоятель Русской православной церкви помолился перед Смоленской иконой Божией Матери, доставленной из Смоленска, мощами святого князя Дмитрия Донского и иконой Всех святых Московских. Мощи Дмитрия Донского были вновь обретены этим летом в Архангельском соборе Кремля.

Общемосковский крестный ход 6 сентября 2026: сотни тысячи верующих, маршрут и перекрытия
Общемосковский крестный ход 6 сентября 2026: сотни тысячи верующих, маршрут и перекрытия

Ранее сообщалось, что в центре Москвы проходит Общемосковский крестный ход во главе с патриархом Кириллом, в котором участвуют тысячи верующих, следующие от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря. Из-за мероприятия перекрыто движение на ряде улиц и набережных. В шествии особое место занимает ковчег с мощами Дмитрия Донского. Нынешний крестный ход стал вторым в столице после прошлогоднего.

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Анастасия Никонорова
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