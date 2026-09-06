Тысячи верующих вышли на улицы Москвы: Крестный ход возглавил патриарх Кирилл

Тысячи верующих собрались в центре Москвы на Общемосковский крестный ход. Шествие возглавляет патриарх Кирилл, а участники пройдут от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря.

В Москве проходит крестный ход во главе с патриархом Кириллом. Видео © Telegram / Общемосковский крестный ход

Начался маршрут у храма Христа Спасителя и завершится у Новодевичьего монастыря. Из-за проведения мероприятия в столице временно ограничили движение автомобилей на ряде улиц и набережных. В частности, перекрыты Волхонка, Хамовнический Вал, Москворецкая, Кремлёвская, Пречистенская и Фрунзенская набережные, а также Большой Москворецкий мост.

Особое место в шествии займёт ковчег с мощами святого князя Дмитрия Донского. Несколько фрагментов мощей утром доставили в храм Христа Спасителя, где их встретил патриарх Кирилл. Нынешнее мероприятие стало вторым Общемосковским крестным ходом. Впервые подобное шествие состоялось в Москве в прошлом году.

Участникам разрешено брать с собой российские флаги, иконы и хоругви. Также верующие могут использовать баннеры и стяги с изображениями святых, названиями и эмблемами канонических структур Русской православной церкви.

Ранее сообщалось, что особую святыню решили доставить в столицу к Общемосковскому крестному ходу 6 сентября. Из Смоленска в Москву привезут чудотворный список Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия», который пронесут во главе шествия. Выбор иконы связан с историей московских крёстных ходов.