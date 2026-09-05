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Опубликовано 5 сентября, 16:38

Мощи Дмитрия Донского доставят в Главный храм ВС РФ 6 сентября

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Верующие смогут поклониться мощам святого благоверного князя Дмитрия Донского в воскресенье, 6 сентября. Доступ к святыне откроют только на семь часов — с 11:00 до 18:00. Она буде находиться в Главном храме Вооружённых сил России на территории парка «Патриот» в Подмосковье.

Расписание опубликовано на официальном сайте комплекса. В храме также разместили Тихвинскую икону Божией Матери. Поклониться чудотворному образу посетители смогут до 23 сентября. До этого святыня находилась в храме Христа Спасителя.

Учёные попробуют расшифровать геном Дмитрия Донского по частице мощей
Учёные попробуют расшифровать геном Дмитрия Донского по частице мощей

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о сильных впечатлениях после посещения Архангельского собора в Москве, где были обретены мощи святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. Святыню обнаружили во время плановых реставрационных работ. В РПЦ заверили, что военнослужащим в зоне СВО также дадут возможность поклониться мощам. Дмитрий Донской вошёл в историю как победитель Куликовской битвы 1380 года и один из правителей, при которых началось объединение русских земель вокруг Москвы. Князя причислили к лику святых в 1988 году.

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Татьяна Миссуми
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