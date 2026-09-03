Учёные попробуют расшифровать геном Дмитрия Донского по частице мощей

Российские учёные попробуют расшифровать геном святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. Работать будут по частице его мощей, которую передали исследователям, рассказала ТАСС заведующая лабораторией контекстуальной антропологии Института археологии РАН Мария Добровольская.

«По благословению нам была выделена частица, которую мы можем исследовать. <…> Будут использоваться палеогенетические методы», — пояснила она.

При этом специалист предупредила, что заранее предсказать итог таких работ невозможно. Многое зависит от того, насколько хорошо сохранился генетический материал.

По словам Добровольской, палеогенетика — совсем молодое направление науки. Оно предполагает полногеномное секвенирование древней ДНК, которое проводят в специальных лабораториях.

Напомним, ключевое событие в церковно-исторической жизни страны произошло 18 августа: реставраторы, работающие в Архангельском соборе, наткнулись на нетронутое захоронение князя. Учёные-антропологи оперативно подтвердили принадлежность останков именно этому святому. Теперь, по решению патриарха Кирилла, святые мощи будут дробиться на частицы, которые в ближайшее время отправятся по епархиям, чтобы украсить собой множество храмов по всей России.

Напомним, Life.ru писал, что на черепе Дмитрия Донского нашли следы тяжёлой черепно-мозговой травмы, которая могла сопровождаться потерей сознания. Об этом рассказал помощник президента России Владимир Мединский. По его словам, речь идёт об ударе по голове с сильным сотрясением — пролома не было, но образовалась тяжелейшая гематома. Эти данные, отметил он, совпадают с летописными описаниями событий после Куликовской битвы.