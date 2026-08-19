«Был удар в череп»: Мединский раскрыл детали смерти князя Дмитрия Донского

На останках князя Дмитрия Донского обнаружили следы тяжёлой черепно-мозговой травмы, которая могла сопровождаться потерей сознания. Об этом помощник президента России Владимир Мединский рассказал в интервью ИС «Вести».

«На главе обретённых мощей Дмитрия Донского, его останков, [обнаружены] следы от тяжёлой раны, то есть, судя по всему, это был удар в череп — сотрясение с потеряй сознания. Пролома не было, но это была тяжелейшая гематома», — заявил Мединский.

По его словам, результаты исследования перекликаются с летописным описанием событий после Куликовской битвы. Согласно историческим источникам, князя после сражения нашли без сознания под сломанной берёзой. От более тяжёлых ранений его, предположительно, уберегли доспехи.

Дмитрий Донской жил в 1350–1389 годах и вошёл в историю прежде всего как победитель в Куликовской битве 1380 года. После этого он был и прозван «Донским», поскольку сражение проходило неподалёку от реки Дон. Русская православная церковь канонизировала князя в 1988 году, отметив его заслуги перед Церковью и государством.

Напомним, ранее выяснилось, что в исторической гробнице Архангельского собора действительно находятся мощи Дмитрия Донского. Подтвердить это удалось во время реставрационных работ. 18 августа в РПЦ сообщили, что принадлежность останков князю установили по итогам антропологического исследования. При этом само место захоронения Дмитрия Донского было известно давно — церковь и раньше указывала, что его мощи покоятся именно в Архангельском соборе.