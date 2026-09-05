Путин рассказал о сильных впечатлениях от посещения мощей Дмитрия Донского
В Архангельском соборе Московского Кремля Владимир Путин осмотрел захоронение святого благоверного великого князя Дмитрия Донского и принял участие в молебне. Обложка © kremlin
Президент России Владимир Путин рассказал о сильных впечатлениях после посещения Архангельского собора в Москве, где были обретены мощи святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. Глава государства отметил, что сам не ожидал такой эмоциональной реакции во время молебна у святыни.
«Вы все слышали о мощах Дмитрия Донского. Вот я честно, пришёл, когда в храм, посмотрел, даже от себя не ожидал, что это производит такое впечатление», — сказал Путин на праздновании Дня города в парке «Зарядье».
По словам президента, Дмитрий Донской сыграл большую роль в истории России, а Москва остаётся местом, связанным с важными событиями становления государства.
«Для каждого из нас Москва — это символ российской государственности, нашей сплоченности и единства, стойкости и великих свершений», — отметил глава государства.
Путин также поздравил москвичей и всех жителей России с Днём Москвы, который в этом году отмечается в 879-й раз.
Как уже писал Life.ru, Путин прибыл в Архангельский собор Московского Кремля, после чего принял участие в молебне. Во время визита президенту также показали раку с мощами Дмитрия Донского. Главе государства рассказали о реставрационных работах в соборе.
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