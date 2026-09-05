Путин рассказал о сильных впечатлениях от посещения мощей Дмитрия Донского

Президент России Владимир Путин рассказал о сильных впечатлениях после посещения Архангельского собора в Москве, где были обретены мощи святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. Глава государства отметил, что сам не ожидал такой эмоциональной реакции во время молебна у святыни.

«Вы все слышали о мощах Дмитрия Донского. Вот я честно, пришёл, когда в храм, посмотрел, даже от себя не ожидал, что это производит такое впечатление», — сказал Путин на праздновании Дня города в парке «Зарядье».

По словам президента, Дмитрий Донской сыграл большую роль в истории России, а Москва остаётся местом, связанным с важными событиями становления государства.

«Для каждого из нас Москва — это символ российской государственности, нашей сплоченности и единства, стойкости и великих свершений», — отметил глава государства.

Путин также поздравил москвичей и всех жителей России с Днём Москвы, который в этом году отмечается в 879-й раз.