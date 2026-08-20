Путин назвал чудесным обретение мощей князя Дмитрия Донского

Обретение мощей святого благоверного великого князя Дмитрия Донского в Архангельском соборе Московского кремя является чудесным событием. Об этом заявил президент Владимир Путин, выслушав рассказ директора Института археологии Российской академии наук, академика Николая Макарова о проведённых с останками экспертизах. По словам главы государства, произошедшее лишь подкрепляет все самые значимые основы истории нашей страны.

«Вам спасибо за работу! Это уникальное абсолютно, чудесное обретение мощей... Удивительно», — сказал российский лидер.

Напомним, в ходе реставрации собора специалисты демонтировали конструкции у южной стены и добрались до белокаменного саркофага Дмитрия Донского. Исследования подтвердили принадлежность тела. Сегодня, 20 августа, Владимир Путин посетил молебен в Архангельском соборе, после которого ему рассказали о работах на территории и показали мощи князя.