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20 августа, 11:30

Кремль показал видео с Путиным у мощей Дмитрия Донского

Кремль опубликовал кадры посещения главой РФ Владимиром Путиным Архангельского собора, где этим летом были обретены мощи святого благоверного князя Дмитрия Донского. На видео президент осматривает захоронение и принимает участие в молебне.

Видео © МАХ/Кремль. Новости

Как уже писал Life.ru, Путин прибыл в Архангельский собор Московского Кремля, после чего принял участие в молебне. Во время визита президенту также показали раку с мощами Дмитрия Донского. Главе государства рассказали о реставрационных работах в соборе. Доступ к мощам князя специалисты получили в июле: работы начались из-за проседания плит пола и угрозы повреждения надгробий.

После демонтажа конструкций у южной стены реставраторы смогли добраться до белокаменного саркофага Дмитрия Донского. Проведённые исследования подтвердили принадлежность останков великому князю. Основное захоронение решили сохранить в саркофаге, чтобы в будущем его можно было изучать с помощью новых технологий.

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Обложка © МАХ/Кремль. Новости

Николь Вербер
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