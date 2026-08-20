«Помилуйте»: В Кремле заявили, что Путин не планирует встречаться с Канье Уэстом

Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с американским рэпером Канье Уэстом, концерт которого должен скоро состояться в РФ. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Помилуйте, это не наша тематика. Это не Москонцерт, это Администрация Президента», — сказал представитель Кремля.

Американский рэпер Канье Уэст (Ye) выступит с двумя концертами в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября 2026 года на стадионе «Газпром Арена». Это будут его первые сольные выступления в России. Вопреки появившимся слухам, официальные организаторы опровергают проведение каких-либо концертов в Москве в рамках этого визита.