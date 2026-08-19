«Кровь в жилах стынет»: Юрий Лоза назвал Канье Уэста весьма средним исполнителем

Канье Уэст — весьма средний исполнитель, а его популярность не говорит о качестве рэпа, уверен певец Юрий Лоза. По его мнению, часть купивших билеты на концерты артиста в России скорее заинтересована приездом западной звезды, чем его творчеством.

«Уэста принято считать революционером, но в чём его революция? В том, что он совершает идиотские поступки и делает заявления, от которых кровь в жилах стынет?» — задался вопросом музыкант.

Он заявил в беседе с Общественной Службой Новостей, что гораздо выше оценивает творчество Эминема и Тупака Шакура, а сравнивать американского рэпера с этими артистами несерьёзно, подчеркнул Лоза, добавив, что сам на выступление Уэста идти не собирается.

Напомним, Канье Уэст выступит в России 10 и 11 октября 2026 года. Где купить билеты на концерты в Петербурге, сколько они стоят и что известно о программе и концерте в Москве, выяснил Life.ru.