Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 августа, 07:06

Депутат Милонов потребовал от Канье Уэста исполнить русские патриотические песни

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos

Зарубежным звёздам не стоит запрещать концерты в России, однако им стоит предложить исполнять на русском языке отечественные песни, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя предстоящий приезд Канье Уэста в Санкт-Петербург.

Вышел проморолик концертов Канье Уэста в Петербурге с Гагариным и русскими асами
Вышел проморолик концертов Канье Уэста в Петербурге с Гагариным и русскими асами

По его мнению, условием для выступления западного исполнителя могла бы стать военная или патриотическая композиция. Музыканту пришлось бы заранее выучить её, тем самым проявив уважение к стране и российской публике.

«Это будет как дань уважения нашей стране. Пусть приезжают и поют наши русские песни», — заявил парламентарий в беседе с Общественной Службой Новостей.

В Госдуме заявили, что Россия готова принять Канье Уэста при соблюдении двух условий
В Госдуме заявили, что Россия готова принять Канье Уэста при соблюдении двух условий

Ранее продюсер Иосиф Пригожин также предложил Канье Уэсту обратить внимание на российскую музыку во время концертов в Петербурге. Среди вариантов он назвал каверы с отечественными артистами и даже выступление с голограммой Юрия Шатунова.

Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Канье Уэст
  • Виталий Милонов
  • Госдума
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar