Депутат Милонов потребовал от Канье Уэста исполнить русские патриотические песни

Зарубежным звёздам не стоит запрещать концерты в России, однако им стоит предложить исполнять на русском языке отечественные песни, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя предстоящий приезд Канье Уэста в Санкт-Петербург.

По его мнению, условием для выступления западного исполнителя могла бы стать военная или патриотическая композиция. Музыканту пришлось бы заранее выучить её, тем самым проявив уважение к стране и российской публике.

«Это будет как дань уважения нашей стране. Пусть приезжают и поют наши русские песни», — заявил парламентарий в беседе с Общественной Службой Новостей.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин также предложил Канье Уэсту обратить внимание на российскую музыку во время концертов в Петербурге. Среди вариантов он назвал каверы с отечественными артистами и даже выступление с голограммой Юрия Шатунова.